Kontrolsüz Şerit Değiştirdi, Hafriyat Kamyonu Çarptı

Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren bir araca hafriyat kamyonu çarptı.

Kontrolsüz Şerit Değiştirdi, Hafriyat Kamyonu Çarptı

Olay, dün İstanbul Haramidere TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki araç sürücüsü, aniden ve kontrolsüz şekilde şerit değiştirdi. Sol şeritte ilerleyen hafriyat kamyonu, ani hareket nedeniyle araca çarptı. Kaza sonucu araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Olay anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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