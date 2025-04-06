Kontrolden Çıkıp Sulama Kanalına Uçtu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sulama kanalına uçtu. Korkutan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

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Kontrolden Çıkıp Sulama Kanalına Uçtu!

Kaza, Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu.

Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan M.K. merdiven yardımı ile kanaldan kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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