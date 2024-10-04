Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu!

Kırklareli'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu!

Babaeski - Kırklareli yolu Karabayır köyü sapağı mevkiinde yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak, şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan C.B ve E.Ç isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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