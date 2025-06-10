Kontrolden Çıkan Otomobil Eve Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Otomobil Eve Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak’ta, S.Y. idaresindeki 34 RA 7803 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hızını alamayıp kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına çarparak ardından takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K. ve H.K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.Y., ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tokat
Son Güncelleme:
Artvin'de Kafa Kafaya Facia: Yaralılar Var Artvin'de Kafa Kafaya Facia: Yaralılar Var
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluğu AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluğu
Gümüşhane'de Korku Dolu Anlar: Çay Kenarında Mahsur Kaldı Gümüşhane'de Korku Dolu Anlar: Çay Kenarında Mahsur Kaldı
Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan 'Madleen' Eylemi Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan 'Madleen' Eylemi
ÇOK OKUNANLAR
Kilit Kavşakta Dönüş Çilesi! Trafik Yoğunluğu Zirve Yaptı Kilit Kavşakta Dönüş Çilesi! Trafik Yoğunluğu Zirve Yaptı
Ailesiyle Pikniğe Gitti, Kabusu Yaşadı! Dengesini Kaybedip Uçurumdan Yuvarlandı Ailesiyle Pikniğe Gitti, Kabusu Yaşadı
Trump'tan Los Angeles Protestoları İçin Sert Mesaj: 'Gerekirse Daha Fazla Asker Göndeririz' Trump'tan Los Angeles Protestoları İçin Sert Mesaj: 'Gerekirse Daha Fazla Asker Göndeririz'
Falezlerden Atladı, Ölümle Burun Buruna Geldi! 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı Falezlerden Atladı, Ölümle Burun Buruna Geldi! 18 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı
Kargalar Yangın Çıkardı: Hızlı Müdahale İle Söndürüldü Kargalar Yangın Çıkardı: Hızlı Müdahale İle Söndürüldü