Kontrolden Çıkan Minibüsün Devrildi: 7 Çocuk Yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün devrildi. Kazada araçta bulunan 7 çocuğun yaralandığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Minibüsün Devrildi: 7 Çocuk Yaralandı

Kaza, Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İsmail A. (33) idaresindeki 78 AJ 288 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 7 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hintli Turistler Adana Yemeklerine Aşık Oldu Hintli Turistler Adana Yemeklerine Aşık Oldu
Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir? Ne İşe Yarar? Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir?
Çamaşırların Kar Gibi Beyaz Olmasını Sağlayacak Tüyo! Yeni Gibi Oluyor Çamaşırların Kar Gibi Beyaz Olmasını Sağlayacak Tüyo! Yeni Gibi Oluyor
İkinci Otomobil El Piyasasında Hareketlilik İkinci Otomobil El Piyasasında Hareketlilik