Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: Yaralılar Var
Van'da bir araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Korkutan kazada 6 kişi yaralandı.
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Van'ın Başkale ilçesinde, Orhan Erdem idaresindeki 34 EDJ 945 plakalı hafif ticari araç, Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 5 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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