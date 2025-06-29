Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, S. S. idaresindeki 06 YDD 40 olan Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, Musapınarı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından çıkarak ağaçlık alanda durabildi.

Kazada şoför ile otomobilde bulunan F. S., E. S. ve Z. S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu
İstanbullular Avrupa'dan Asya'ya Pedal Bastı İstanbullular Avrupa'dan Asya'ya Pedal Bastı
10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı 10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak