Kontrolden Çıkan Araç Refüje Uçtu
Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak refüje girdi. Demir korkuluklara çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.
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N.Z. idaresindeki 35 GA 5151 plakalı hafif ticari araç, Akören beldesi yakınlarında refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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