Kontrolden Çıkan Araç Refüje Uçtu

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak refüje girdi. Demir korkuluklara çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Araç Refüje Uçtu
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N.Z. idaresindeki 35 GA 5151 plakalı hafif ticari araç, Akören beldesi yakınlarında refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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