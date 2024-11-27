Komşuların Kavgasında Kan Aktı: 2 Kişi Silahla Vuruldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C. üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti. M.Ö. karın kısmına isabet eden mermi ile yaralanırken, aynı evde bulunan E.Ö. de bacağını kurşun sıyırması sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA