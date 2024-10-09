Komşuların Kavgası Kanlı Sonlandı: 1 Kişi Öldü

Iğdır’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Tartışma sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Komşuların Kavgası Kanlı Sonlandı: 1 Kişi Öldü

Akşam saatlerinde Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı bahçe içinde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilmeyen bir kişi Çerkez Eray’ı bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkez Eray olay yerinde hayatını kaybederken olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Eray’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

4 Yaşındaki Çocuk Camdan Düştü!4 Yaşındaki Çocuk Camdan Düştü!Güncel

Kaynak: İHA

İban Hesabını Yakınlarına Kullandıranlara Bir Şok Daha! Sadece Para Cezası Değil... İban Hesabını Yakınlarına Kullandıranlara Bir Şok Daha! Sadece Para Cezası Değil...
Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi
Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu
Elazığ’da İki Araç Çarpıştı! 7 Yaralı Elazığ’da İki Araç Çarpıştı! 7 Yaralı