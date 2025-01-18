Komiser Yardımcılığı Sınavının Sorularını Sızdırmıştı, Yakalandı

Adıyaman'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2008 yılında katıldığı komiser yardımcılığı sınavında soruları usulsüz şekilde temin ettiği belirlenen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komiser Yardımcılığı Sınavının Sorularını Sızdırmıştı, Yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ankesörlü telefonlar ve sabit hatlar üzerinden ardışık aramalarla bağlantılı olduğu, hakkında çok sayıda ifade bulunduğu ve bir gizli tanık tarafından örgütle ilişkisini gösteren bilgiler verdiği belirlendi. Ayrıca, şüphelinin FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

Adresi tespit edilen şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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