Koleksiyonculardan Antika Müzayedesinde Tatlı Yarış

Mersin'de yılın belli dönemlerinde çeşitli salonlarda gerçekleştirilen antika müzayedesine koleksiyoncular yoğun ilgi gösterdi.

Son Güncelleme:
Koleksiyonculardan Antika Müzayedesinde Tatlı Yarış

Mersin'de yaşayan yaklaşık 30 antika ve nostaljik eser esnafı, Yenişehir ilçesinde her cumartesi günü kurulan pazarda ürünlerini eski eşya meraklılarıyla buluşturuyor.

Yılın belli dönemlerinde İçel Sanat Kulübü'nün de arasında olduğu çeşitli salonlarda düzenlenen müzayedelerde, antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir araya geliyor. Müzayedelerde, satın almak istediği ürün için uygun fırsatı yakalamak isteyenler ile beğendiği ürünü almak adına fiyat yükseltenler arasında rekabet yaşanıyor.

Nostalji tutkunu koleksiyoncuların gözdesi haline gelen müzayedelerde, tablo, saat, abajur, plak, gaz lambası, bıçak, telefon, dürbün, sürahi, bardak, tüfek, çakmak, büyüteç, vazo, kılıç, takı, süs amaçlı çeşitli figürler ile seramik, bakır ve tahta eşyalar satışa çıkarılıyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor 25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Tüm Kriterler Tamam! İşte Adana'nın İlk Mavi Bayraklı Plajı Tüm Kriterler Tamam! İşte Adana'nın İlk Mavi Bayraklı Plajı
'Şok Trafik Uygulaması'ndan Geçemediler 'Şok Trafik Uygulaması'ndan Geçemediler
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat 81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat
Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak