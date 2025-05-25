Koleksiyonculardan Antika Müzayedesinde Tatlı Yarış

Mersin'de yaşayan yaklaşık 30 antika ve nostaljik eser esnafı, Yenişehir ilçesinde her cumartesi günü kurulan pazarda ürünlerini eski eşya meraklılarıyla buluşturuyor.

Yılın belli dönemlerinde İçel Sanat Kulübü'nün de arasında olduğu çeşitli salonlarda düzenlenen müzayedelerde, antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir araya geliyor. Müzayedelerde, satın almak istediği ürün için uygun fırsatı yakalamak isteyenler ile beğendiği ürünü almak adına fiyat yükseltenler arasında rekabet yaşanıyor.

Nostalji tutkunu koleksiyoncuların gözdesi haline gelen müzayedelerde, tablo, saat, abajur, plak, gaz lambası, bıçak, telefon, dürbün, sürahi, bardak, tüfek, çakmak, büyüteç, vazo, kılıç, takı, süs amaçlı çeşitli figürler ile seramik, bakır ve tahta eşyalar satışa çıkarılıyor.

Kaynak: AA