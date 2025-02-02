Kocaeli'nde Kontrolden Çıkan Motosiklet Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nde Kontrolden Çıkan Motosiklet Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet devrildi. Kazada sürücü Mehmet G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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