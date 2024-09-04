Kocaeli'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı! 1 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 yaşındaki Ferdi E. isimli bir vatandaş, caddede yürüdüğü sırada yoldan geçen bir taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ferdi E. (24) Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüdüğü sırada yoldan geçen taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA