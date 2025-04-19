Kocaeli’de Silahla Telefon Gasp Eden 5 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla yağma olayını gerçekleştirilen 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’de Silahla Telefon Gasp Eden 5 Şüpheli Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde silahla yağma olayı gerçekleştirildi. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri düğmeye bastı. Silahla gasp olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit eden polis ekipleri; L.D., Y.E.Ç., B.A., V.A., B.P.'yi suç aleti silahla birlikte yakaladı.

Gasp edilen 2 telefon da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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