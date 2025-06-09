Kocaeli’de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kocaeli’de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Kaza, D-130 kara yolu üzerindeki 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları 34 ERR 008 olan otomobil ile 34 KRB 105 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevki sağlandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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