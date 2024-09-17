Kocaeli'de Müzikholdeki Ölümlü Kavgada 8 Tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir müzikholde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada işletme müdürünün hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli'de Müzikholdeki Ölümlü Kavgada 8 Tutuklama

13 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir müzikolde tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanının işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.M, S.Ç, S.Ç, C.Ü, T.Ç, S.Ç, B.Y, C.K, S.Ö, İ.K, A.E.K isimli 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Müzikholdeki Ölümlü Kavgada 8 Tutuklama - Resim : 1

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ç, S.Ö, A.E.Ç. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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