Kocaeli'de korkutan yangın: Park halindeki 3 otobüs kullanılmaz hale geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki 3 otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki 3 otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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