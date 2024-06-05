Kocaeli'de korkutan yangın: Park halindeki 3 otobüs kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki 3 otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Kocaeli'de korkutan yangın: Park halindeki 3 otobüs kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki 3 otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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