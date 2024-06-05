Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Gezbe ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda, atık malzemeler yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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