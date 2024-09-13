Kocaeli'de Bir Kişi, AVM Tuvaletinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 Burda isimli AVM'nin tuvaletinde, bir kişi ölü bulundu.

Kocaeli'de Bir Kişi, AVM Tuvaletinde Ölü Bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 41 Burda AVM’nin tuvaletlerinde bir şahıs ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal bulvarında bulunan 41 Burda AVM’nin tuvaletler kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AVM’nin tuvaletlerinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı.

Ölen şahsın kimliği henüz öğrenilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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