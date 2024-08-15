Klima Alev Alev Yandı: Evi Yakıyordu

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir evdeki klima bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Klimadan çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

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Klima Alev Alev Yandı: Evi Yakıyordu

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 142 sokak üzerindeki apartmanın ikinci katındaki E.A’ya ait dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evdeki klima henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle klimanın bulunduğu odada maddi zarar meydana geldi. Mahalle sakinleri ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

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Kaynak: İHA

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