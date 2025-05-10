Kızılcaköy Bembeyaz Oldu: Köy Halkı El Ele Verdi

Aydın Efeler’e bağlı Kızılcaköy, mahalle sakinlerinin katılımıyla baştan aşağı beyaz badanayla boyandı. Yeni görünümüyle cazibe merkezi olan köy, üretici pazarıyla da dikkat çekiyor.

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Kızılcaköy Bembeyaz Oldu: Köy Halkı El Ele Verdi

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği badana etkinliğiyle yepyeni bir görünüme kavuştu. Köylü kadınların da fırça başına geçtiği etkinlikte, köy meydanındaki kıraathanelerden evlere kadar tüm yapılar beyaza boyandı.

Her hafta sonu üretici pazarının kurulduğu Kızılcaköy, 10 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanan bu çalışmayla adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Mahalle sakinleri, dayanışma ruhuyla gerçekleştirdikleri etkinliğin köyün estetik ve sosyal değerini artırdığını belirtti. Yeni görünümüyle dikkat çeken Kızılcaköy, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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