Kırşehir’de Silahla Kendini Vuran Şahıs, Yoğun Bakımda Hayatını Kaybetti

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Olay, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede döşeme ve mermer işleriyle uğraştığı öğrenilen E.E., henüz bilinmeyen bir sebeple başına silahla ateş etti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.E., hemen yoğun bakım ünitesine alındı.

Yaklaşık 6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan E.E., doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA