Kırşehir’de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kırşehir’de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil bir ikametin duvarına çarparak devrilirken, sürücüsü de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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