Kırklareli'nde Zehir Tacirlerine Operasyon

Kırklareli'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı.

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Kırklareli'nde Zehir Tacirlerine Operasyon

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, emniyet güçleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı çalışmanın ardından bir taksi ile şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden üçü sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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