Kırklareli'nde korkutan yangın: Çatıdan komşu binalara sıçradı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın üst katında başlayan, çatıya ve diğer binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

Kırklareli'nde korkutan yangın: Çatıdan komşu binalara sıçradı

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, çatıya da sirayet etti.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer binaların çatılarına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede çok sayıda binanın çatısının yandığını belirlerek, çevre belediyelerden destek istedi.

Kaynak: AA

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