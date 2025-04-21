Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiye İşlem

Kırıkkale'de kendi adreslerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiye İşlem

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Son olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.E.A. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 115 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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