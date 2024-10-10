Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 37 litre alkol yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, şehir merkezinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı.

Aramada 22 litre alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 19 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve N.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz: Son Karar Yargıtay'ın Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz
MalatyaPark’ta Çocuklar Doyasıya Eğlendi MalatyaPark’ta Çocuklar Doyasıya Eğlendi
Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok! Avrupa'ya Kapış Kapış Satılıyor Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok
PTT Aracı ve Servis Minibüsü Çarpıştı PTT Aracı ve Servis Minibüsü Çarpıştı