Kırıkkale'de Hapis Cezası Olan 2 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de Hapis Cezası Olan 2 Kişi Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı.

Sulakyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve silahla tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Çerikli Beldesi'nde yapılan çalışmalarda ise "Kasten yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A. (36) isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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