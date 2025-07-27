Kırıkkale'de 200 Hayvan Ölü Bulundu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ağılda 200 küçükbaş hayvan ölü bulundu. Hayvanların ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de 200 Hayvan Ölü Bulundu
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı, Halim Şenses Mahallesi Küme Evler mevkisindeki iki ağılda Hasan Akgün ile Eriş Çelebi'ye ait 200 küçükbaş hayvanın ölmesi üzerine yetkililere bilgi verildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Bahşılı Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ile Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiren Birliği Başkanı Mehmet Kürşad Ulusoy, ağıllarda incelemede bulundu.

Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için numuneler alındı. Hayvanlar, açılan bir çukura kireçlenerek gömüldü.

Kaynak: AA

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