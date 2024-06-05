Kimse sakinleştiremedi! Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağlama krizine girdi

Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi Doğukan Yavuklu'nun kullandığı motosiklet Manavgat köprüsü girişinde yaya geçidi olmayan alanda yolun karşısına geçmek isteyen Çeyda Kaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kazayı gören vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak banka oturtuldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyda Kaya hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Doğukan Yavuklu, bir süre sonra ağlama krizine girdi.

Yardıma gelen vatandaşlar ve arkadaşları, genç sürücüye hatalı olmadığını ve güvenlik kameralarının kazayı gördüğünü söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yavuklu, olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA