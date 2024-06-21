'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğunda, "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de yoğunluk devam ediyor. 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, artan araç sayısı nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uyguluma noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA