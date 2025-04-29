Kilis’te PKK/YPG Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hedefli bir operasyonla, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu E.H. yakalandı. Ekipler, şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını ve gizlendiği adresi tespit etti. Yapılan araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucunda, E.H.’nin bulunduğu yere baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, E.H.’yi “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA