Kilis'te Feci Kaza: 2 Yaralı

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kaza, iddiaya göre, C.Ş. idaresindeki motosiklet ile A.Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA