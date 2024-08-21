Kilis'te Feci Kaza: 2 Yaralı

Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kilis'te Feci Kaza: 2 Yaralı

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kaza, iddiaya göre, C.Ş. idaresindeki motosiklet ile A.Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kilis Trafik kazası
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