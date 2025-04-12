Kilis'te 4 Firari Yakalanıp Tutuklandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda kasten adam öldürme suçundan 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.A., hırsızlık suçundan 19'ar yıl hapis cezası bulunan E.T. ve Ö.K. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. isimli şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslar, tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA