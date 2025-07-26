Kemalpaşa’da Feci Kaza: Motosiklet Alev Topuna Döndü, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Kemalpaşa’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet alev aldı, sürücü Veli Kırtık (38) yanarak hayatını kaybetti.

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Kemalpaşa’da Feci Kaza: Motosiklet Alev Topuna Döndü, Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara Asfaltı mevkiinde, 25 Temmuz 2025 akşamı saat 18.30 sıralarında trajik bir trafik kazası meydana geldi. Aziz K. (65) yönetimindeki 35 BGD 681 plakalı kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen Veli Kırtık (38) idaresindeki 45 AUK 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü Veli Kırtık’ın feci şekilde yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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