Kemalpaşa’da Feci Kaza: Motosiklet Alev Topuna Döndü, Sürücü Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara Asfaltı mevkiinde, 25 Temmuz 2025 akşamı saat 18.30 sıralarında trajik bir trafik kazası meydana geldi. Aziz K. (65) yönetimindeki 35 BGD 681 plakalı kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen Veli Kırtık (38) idaresindeki 45 AUK 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü Veli Kırtık’ın feci şekilde yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA