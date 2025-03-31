Kediyi Kıskanan Köpek Mamayı Kaptığı Gibi Uzaklaştı

Bursa’nın İznik ilçesinde sokak hayvanları için mama bırakan bir petshop sahibinin sabah yaşadığı sürpriz, eğlenceli anlar olarak yansıdı. Sabah iş yerine gelen petshop işletmecisi Burak Oruç, dükkanın önüne koyduğu mama kabının yerinde olmadığını fark etti.

Kamera kayıtlarında her sabah mama için gelen kedi ve köpeğin karşılıklı etkileşimleri dikkat çekti. Görüntülerde, köpeğin kediyi kıskanarak dolu mama kabını ağzıyla alıp karşı kaldırıma geçtiği anlar yer aldı.

İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

Oruç, “Yıllardır sokak hayvanlarını besliyorum ama böyle bir şey ilk kez başıma geliyor. Köpeğin kıskançlıkla mamasını alıp başka yere taşıması beni oldukça şaşırttı” ifadelerini kullandı. Oruç, yaşanan olayın ardından kedinin mamadan mahrum kalmaması için kapının önüne yeni bir mama kabı daha koydu.

Kaynak: İHA