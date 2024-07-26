Kediyi Eve Doğru Fırlatıp Videoya Çeken Caniler Yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kediyi alıp eve doğru havaya fırlatarak kameraya çeken 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, yarın adliyeye sevk edilecek.

Kediyi Eve Doğru Fırlatıp Videoya Çeken Caniler Yakalandı

İstanbul Sultangazi’de, kediyi alıp eve doğru havaya fırlatan ve onu kameraya çeken 2 kişi yakalandı. Gözaltında işlemleri biten şahıslar yarın adliyeye sevk edilecek.

Olay, bugün öğle saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Y, sokakta tuttuğu yavru kediyi binanın ikinci katındaki bir daireye doğru havaya fırlattı. Yanındaki 15 yaşındaki arkadaşı B.E.D, isimli şahıs da o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelemelere başladı ve şahısları tespit etti. Tespit edilen iki şahsın Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu biten şüpheli M.Y. ve B.E.D, isimli iki şahıs “5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet” suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

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