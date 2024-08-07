Kedisini Kabul Etmeyenlerle Diyaloğu Kesiyor, İşe Bile Birlikte Gidiyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve Aydın'da tarım işlerinde çalışan Sultan Deniz, her gün yaklaşık 95 kilometre yol gelip Aydın'ın Köşk ilçesinde tarla ve bahçe işi yaparak geçiniyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip arkadaşları ile her gün işe gelen Sultan Deniz'i çalıştırmak isteyenlerin kedisini de kabul etmesi gerekiyor.

Kedisinin kendisinden hiç ayrılmadığını birkaç saat bile ayrı kaldığında bile trip attığını belirten Sultan Deniz, şöyle konuştu:

“Kediler çok uyuması ve nankörlüğü ile bilinir. Benim kedim nankör ama çok uyuma özelliği yok. Nereye gitsem peşimi bırakmıyor. İşe giderken bile evde bıraktığımda bir çocuk gibi ağlıyor. Hal böyle olunca, tarlaya bahçeye, misafir gezmesine hatta alışverişe bile kedimle gitmek zorunda kalıyorum. Beni tanıyan herkes beni kedimle kabul etmek zorunda kalıyor. Kedimi kabul etmeyenle diyaloğum da eksik kalıyor. Ekip arkadaşlarım da alıştı. Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz."

Kaynak: İHA