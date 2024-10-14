Keçileriyle Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 2 Saat Sonra Kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde, otlattığı keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kalan çoban, 2 saat sonra keçileriyle birlikte kurtarıldı.

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Keçileriyle Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 2 Saat Sonra Kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesi Kasımlı köyü mevkisinde meydana geldi. Çobanlık yapan Abid Alpağut’un otlattığı keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen Alpağut da bulunduğu yerden dönemedi. Alpağut'un durumu bildirdiği yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alpağut, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla keçileriyle birlikte halatlarla kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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