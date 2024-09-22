Kazada Yozgat Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hayatını Kaybetti

Yozgat’ta meydana gelen kazada bir çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Taş (29) yönetimindeki FT EH 220 yabancı plakalı araç, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.



Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazazedeleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Taş’ın Sorgun’da çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA