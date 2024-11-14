Kazada Yola Savrulup Yaralandı; Yaptığıyla 'Pes' Dedirtti

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motokurye yaralandı. Yerde yaralı şekilde yatan motokuryenin cep telefonu ile konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti.

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Kazada Yola Savrulup Yaralandı; Yaptığıyla 'Pes' Dedirtti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Servetiye Caddesi'nde ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil ile motokurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motokurye yaralandı.

TELEFONU BİR AN OLSUN ELİNDEN BIRAKMADI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaza bölgesini kayıt altına aldı. O esnada, yerde yaralı şekilde yatan motokuryenin cep telefonu ile konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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