Kaza Yapan Tır Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan sunta yüklü tır, önündeki tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sunta yüklü tır alev alev yanmaya başladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine seyreden Süleyman Balantekin (48) yönetimindeki sunta yüklü tır, kontrolden çıkarak Qılıçhov Shojalil (29) yönetimindeki tıra arkadan çarptı

. Çarpmanın şiddetiyle sunta yüklü tır alev alev yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü, çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Balantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu Bozüyük istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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