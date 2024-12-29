Kaz Dövüştürüyorlardı... Suçüstü Yakalandılar: Onlarca Kişiye Ceza Yağdı

Çorum'da polis tarafından kaz dövüştürülen yere baskın düzenlendi. Baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Kaz Dövüştürüyorlardı... Suçüstü Yakalandılar: Onlarca Kişiye Ceza Yağdı

Çorum'un Alaca ilçesinde Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları dövüştürdüğü belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü sırada polis ekiplerinin geldiği ve kalabalığın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Kaz Dövüştürüyorlardı... Suçüstü Yakalandılar: Onlarca Kişiye Ceza Yağdı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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