Kayseri'de Tır Cayır Cayır Yandı

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Yangın, ilçeye bağlı Sallık mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir tırda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ancak 38 H 2424 plakalı dorseye sahip tır, çıkan yangında tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerce inceleme başlatıldı.

Olay sonrası açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Sallık mevkiinde yaşanan yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yangından zarar gören vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangına hızlı müdahalede bulunan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu tür olaylara karşı daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA