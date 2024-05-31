Kayseri'de şiddetli yağış sele döndü, evler hasar gördü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, sele dönüşerek bazı ev ve ahırlara zarar verdi.

Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre sel ilçede 8 ev ile bazı ahırlara zarar verdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA