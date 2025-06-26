Kayseri'de Korkutan Yangın

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Olay, sabah saatlerinde İdris Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Oturak Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangının çıktığı öne sürüldü. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Durumu fark eden çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatı katındaki daire ciddi hasar gördü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA