Kayseri'de Korkutan Fabrika Yangını

Kayseri'de bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipleri alarma geçiren alevler 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Kayseri'de Korkutan Fabrika Yangını

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

Kaynak: AA

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