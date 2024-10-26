Kayseri'de Kilolarca Uyuşturucu Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kente uyuşturucu madde sokulacağı tespit edildi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki araç durduruldu.
Narkotik Arama Köpeği Jack ile araçlarda yapılan aramalarda; 12 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan araçlarda bulunan E.K.G., V.B., T.K., ve B.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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