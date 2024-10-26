Kayseri'de Kilolarca Uyuşturucu Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kente uyuşturucu madde sokulacağı tespit edildi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu bulundu.

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Kayseri'de Kilolarca Uyuşturucu Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki araç durduruldu.

Narkotik Arama Köpeği Jack ile araçlarda yapılan aramalarda; 12 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan araçlarda bulunan E.K.G., V.B., T.K., ve B.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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