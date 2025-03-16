Kayseri’de Bir Aracın Çarptığı Engelli, Hayatını Kaybetti

Kayseri’de otomobilin çarptığı akülü araçta bulunan engelli şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri’de Bir Aracın Çarptığı Engelli, Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana, saat 14.00 sıralarında bir kaza geldi. M.D. (52) idaresindeki otomobil, akülü aracı ile karşıya geçmeye çalışan engelliye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı engelli özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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